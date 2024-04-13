Нападающий «Чертаново» Александр Помалюк перейдет в «Спартак»

Шестнадцатилетний нападающий «Чертаново» Александр Помалюк летом станет футболистом «Спартака».

Помалюк является игроком юношеской сборной России. В сезоне-2022/2023 форвард занял второе место в списке лучших бомбардиров ЮФЛ-3, забив 25 голов за 21 матч. Помалюк уступил лишь форварду «Краснодара» Ярославу Соснихину, у которого было 27 мячей в 26 встречах.

Сезон-2023/24 Помалюк начнет в составе «Спартака-2», который будет выступать во Второй лиге.