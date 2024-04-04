Агент Москвичева — о том, что голкипер не играет в «Чайке»: «Негатива от «Зенита» не наблюдаю»

Василий Голяна, агент вратаря «Зенита» Богдана Москвичева, прокомментировал отсутствие игровой практики у его клиента в «Чайке», куда он был отдан в аренду в январе этого года.

«С руководством «Зенита» мы на связи практически в ежедневном режиме. Мы обсуждаем не только Богдана, но и многих других футболистов, которые находятся в аренде в других клубах. «Зенит», безусловно, всегда выражает обеспокоенность, когда футболисты не играют, но в любой ситуации нужно анализировать определенные факты, понимать причины и видеть динамику. Никакого негатива я не наблюдаю. Думаю, что пройдет неделя-другая, и настроения поменяются», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Весной «Чайка» сыграла 4 матча во второй лиге. Во всех встречах ворота команды защищал арендованный у ЦСКА Данила Боков.

Срок арендного соглашения 19-летнего Москвичева с «Чайкой» рассчитан до июня 2024 года, а его контракт с «Зенитом» — до лета 2029-го.