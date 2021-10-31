Фанатов «Динамо-2» посадили в клетку на матче во Владимире против «Торпедо»
На матче ФНЛ-2 между владимирским «Торпедо» и «Динамо-2» (1:2) болельщиков гостей посадили в клетку, сообщает Telegram-канал OFNEWS.
На стадионе во Владимире гостевой сектор огражден таким образом от остальной арены. Указано, что такая же клетка есть не только на гостевой трибуне, но в этом матче болельщики хозяев были на обычном секторе.
В составе динамовцев отличились Руслан Шаяхметов и Григорий Морозов. У хозяев забил Никита Андреев. «Динамо» — 2 набрало 36 очков и занимает второе место. У «Торпедо» 12 очков и 11-е место.
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