Футбол
Вторая Лига
Новости
Группа "Золото" Группа "Серебро" Группа 1 Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Сегодня, 14:57

Павлюченко стал тренером нападающих «Родины-2»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко назначен тренером нападающих «Родины-2», сообщает пресс-служба клуба.

«Легендарный форвард сборной России, «Спартака», «Тоттенхэма» и «Локомотива» присоединился к команде и будет помогать нападающим совершенствовать свое мастерство. Рады приветствовать Романа Анатольевича в рядах «Родины-2», — говорится в заявлении.

В разные годы своей карьеры Павлюченко выступал за «Динамо» (Ставрополь), «Ротор», «Спартак», «Локомотив», «Урал», «Кубань», «Знамя», «Арарат», а также английский «Тоттенхэм», за который провел 113 матчей, забил 42 мяча и отдал 10 результативных передач.

42-летний Павлюченко является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года в Швейцарии.

Источник: https://t.me/fcrodina2moscow/3408
Роман Павлюченко
Футбол
1
0
Читайте также
Тимоти Шаламе снялся в продолжении «Дюны»
Лыжница Суркова заявила, что российские старты сейчас не хуже международных
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
Матч "Чайка" - "Черноморец" - не договорняк. Это стимулировняк
Матчем ПФЛ займется МВД
"Торпедо" показало новую арену
Шевченко на матче ПФЛ
Григорян читает стихи. Про детей и душу
Зачем Григорян "закрывал" свой "Арарат"
Будущее "Арарата". Нервничал ли СуперПав?
"Спартак-2" наградили золотыми медалями
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Спортдиректор «Твери» Тильман порассуждал о появлении легионеров во второй лиге
Новости
RSS RSS
Все новости