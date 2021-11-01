Вадиму Евсееву досадно, что «Шинник» не смог повторить рекорд «Челябинска»
Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев прокомментировал поражение от «Енисея-2» (0:1) в матче 19-го тура ФНЛ-2.
Из-за этого поражения ярославский клуб не смог установить национальный рекорд и одержать 16 побед подряд. Ранее 16 победу кряду одержал «Челябинск».
«Поражения часть футбола, — написал Евсеев в Instagram. — Неприятно? Да. Досадно? Да. Рекорд не покорился, если говорить о рекорде национальном. Но 15 побед подряд в одном сезоне еще не было. Так что рекорд есть.
Оставим рекорды в сторону. Мне как тренеру важно как команда отреагирует на поражение. Любая осечка — это возможность понять, что не так.
Успокоились. Хотя до перерыва играли хорошо. В ФНЛ логистика сложная. Если стремимся вернуться, надо уметь играть вопреки усталости и джетлагу".
«Шинник» занимает первое место в своей подгруппе, имея в активе 45 очков.
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