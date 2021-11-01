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Вадиму Евсееву досадно, что «Шинник» не смог повторить рекорд «Челябинска»

16:12
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Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев прокомментировал поражение от «Енисея-2» (0:1) в матче 19-го тура ФНЛ-2.

Из-за этого поражения ярославский клуб не смог установить национальный рекорд и одержать 16 побед подряд. Ранее 16 победу кряду одержал «Челябинск».

«Поражения часть футбола, — написал Евсеев в Instagram. — Неприятно? Да. Досадно? Да. Рекорд не покорился, если говорить о рекорде национальном. Но 15 побед подряд в одном сезоне еще не было. Так что рекорд есть.

Оставим рекорды в сторону. Мне как тренеру важно как команда отреагирует на поражение. Любая осечка — это возможность понять, что не так.

Успокоились. Хотя до перерыва играли хорошо. В ФНЛ логистика сложная. Если стремимся вернуться, надо уметь играть вопреки усталости и джетлагу".

«Шинник» занимает первое место в своей подгруппе, имея в активе 45 очков.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Евгений Петров все материалы автора
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