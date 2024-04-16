В казанском «Соколе» рассказали, как дебютировали во второй лиге без денег

Спортивный директор «Сокола» Ильяс Минневалиев рассказал о финансовых трудностях команды. Казанский клуб 14 апреля дебютировал во второй лиге, обыграв в первом матче «Пари НН-2» (1:0).

«Сейчас наше руководство изыскивает возможность, чтобы команда выехала в Пермь на автобусе. Это дорого — 120 тысяч. Это далеко — 700 километров. Поэтому понадобятся гостиница, питание. Но у нас есть игроки из Пермского края. Если что, несколько человек могло бы переночевать у них дома. Фактически мы занимаемся попрошайничеством — чтобы матчи «Сокола» не были отменены. Потому что сыграть в профессиональной лиге было мечтой игроков команды, которая почти полностью составлена из воспитанников казанских футбольных школ», — приводит «РБ Спорт» слова Минневалиева.

Следующий матч «Сокол» должен провести против «Амкара» в Перми 19 апреля.