Павлюченко рассказал о работе тренером в «Родине-2»
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал назначение тренером нападающих в «Родину-2».
«Я пока не проходил обучения на тренера. Те упражнения, которые мы делаем на тренировке, — игровые, через которые я проходил, делал их. Конспекты пока не нужны. На этой неделе должны встретиться с президентом клуба, обговорить возможный контракт», — цитирует Павлюченко ТАСС.
«Родина-2» объявила о назначении Павлюченко тренером нападающих команды 10 апреля.
Источник: ТАСС
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