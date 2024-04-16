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ФНЛ-2

Сегодня, 11:04

Павлюченко рассказал о работе тренером в «Родине-2»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал назначение тренером нападающих в «Родину-2».

«Я пока не проходил обучения на тренера. Те упражнения, которые мы делаем на тренировке, — игровые, через которые я проходил, делал их. Конспекты пока не нужны. На этой неделе должны встретиться с президентом клуба, обговорить возможный контракт», — цитирует Павлюченко ТАСС.

«Родина-2» объявила о назначении Павлюченко тренером нападающих команды 10 апреля.

Источник: ТАСС
Роман Павлюченко
Футбол
ФК Родина
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