Павлюченко рассказал о работе тренером в «Родине-2»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал назначение тренером нападающих в «Родину-2».

«Я пока не проходил обучения на тренера. Те упражнения, которые мы делаем на тренировке, — игровые, через которые я проходил, делал их. Конспекты пока не нужны. На этой неделе должны встретиться с президентом клуба, обговорить возможный контракт», — цитирует Павлюченко ТАСС.

«Родина-2» объявила о назначении Павлюченко тренером нападающих команды 10 апреля.