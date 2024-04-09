Спортдиректор «Твери» Тильман порассуждал о появлении легионеров во второй лиге

«Тверь», выступающая во второй лиге, не против появления легионеров в ФНЛ-2, сообщает По информации Legalbet.

Ранее СМИ сообщали о возможном изменении правила о легионерах во Второй лиге. В настоящее время в ФНЛ-2 легионеры запрещены.

«В буферной зоне ФНЛ-2 есть команды, которые ставят высокие задачи и могут платить неплохие зарплаты. Сейчас часто говорят, что квалифицированных футболистов не так много на рынке и начинается гонка зарплат. Посмотрите, сколько белорусов пригласили наши клубы зимой. А сейчас ещё и разбавим иностранцами», -сказал спортивный директор «Твери» Александр Тильман.