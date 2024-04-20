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Сегодня, 21:07

Бояринцев: «У меня есть предложения от команд второй лиги»

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Бывший тренер «Сокола» Денис Бояринцев рассказал о своем дальнейшем будущем.

«У меня появляются варианты во второй лиге, но предложения исходят от команд, которые не ставят больших задач на сезон. Поэтому я пока держу паузу. Не исключаю, что конкретные переговоры с каким-то клубом начнутся уже после завершения текущего сезона», — цитирует Бояринцева «РБ Спорт».

46-летний специалист покинул «Сокол» в ноябре 2023 года. При нем команда вышла в первую лигу.

На данный момент саратовцы занимают 15-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков в 27 турах.

Источник: «РБ Спорт»
Денис Бояринцев
Футбол
ФК Сокол (Саратов)
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