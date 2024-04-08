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Сегодня, 14:07

Источник: Футболистов «Кванта» отстранили за ставки в букмекерских конторах

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5 футболистов «Кванта» отстранены из-за ставок в букмекерских конторах.

«Причиной для отстранения стали многочисленные ставки. Один из игроков Магомед Исаев за несколько последних лет поставил более 7 миллионов рублей, в том числе через родственников», — сообщил источник «РИА Новости».

В текущем сезоне 23-летний Исаев провел 17 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи.

14 апреля «Квант» сыграет молодежной командой «Строгино». Начало — в 14.00 мск.

Источник: «РИА Новости»
Футбол
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