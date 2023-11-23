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Сегодня, 20:15

МедиаКалешин. Как первая лига становится брутальной. Колонка Казакова

Илья Казаков
Колумнист
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Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин
Евгений Калешин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — об изменениях в имидже нашего футбола.

Мнение

До матча сборной остается неделя.

Речь о сборной ФНЛ — или о сборной медиалиги, смотря каких взглядов на футбол вы придерживаетесь. Лучшая лига мира незаметно превратилась в проект, который обрел свое лицо. И если еще недавно каждый матч профессиональных клубов с медиаколлективами рассматривался под углом «мы не можем проиграть им, иначе позор», то сейчас уже первый дивизион задает планку в том, что касается треш-тока, открытости, событийного ряда или брутальности. Всего того, что было визитной карточкой медиалиги.

Символично, что сборную ФНЛ возглавит главный тренер «Акрона» Евгений Калешин. Его пресс-конференция после поражения от «Волгаря» произвела фурор, и пусть руководству тольяттинцев удалось быстро навести порядок, очевидно, что от самого необычного специалиста лиги ждут новых откровений. А в случае их отсутствия станут провоцировать на громкие высказывания.

Игровой эпизод матча &laquo;Акрон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Волгарь&raquo;. «Система двигает в РПЛ нужных...» Ярость Калешина, «Химки» разгромили «Аланию». 19-й тур ФНЛ

И здесь, как кажется, надо снова говорить о смешении жанров. Наш футбол меняется. Представители ФНЛ все заметнее чувствуют себя более самостоятельными и важными, чем несколько лет назад. Еще недавно было невозможно представить, чтобы моду начали определять или новички — махачкалинское «Динамо», тот же «Акрон» — или те, кто перемещался между лигами — «Торпедо» или «Химки». Чтобы недавно поднявшиеся в РПЛ — «Оренбург» или «Пари НН» — оказались дерзкими не только на поле.

Всегда существовала жесткая иерархия, которая, безусловно, наблюдается и сейчас. Но несколько лет назад невозможно было вообразить, чтобы тренер команды, претендующей на повышение в классе, вдруг начинал обвинять систему и говорить о необходимости ее разрушить. Или что босс клуба, с трудом вернувшегося в премьер-лигу, рассуждал о самоокупаемости и чемпионских амбициях в ближайшей перспективе.

Футболисты «Акрона»
Фото ФК «Акрон»

Неизвестно, повлиял на все это медиафутбол с его максимальной откровенностью или новый взгляд на себя и свое место в системе координат сформировал мощный событийный ряд последних лет. Но по факту мы сейчас имеем в ФНЛ двух самых яркоговорящих действующих тренеров страны в лице того же Калешина и Талалаева. Мощное трио тех, кому надо доказать, что они по-прежнему в полном порядке — Гаджиева, Бердыева и Газизова. Загадочную «Тюмень», полгода назад выступавшую в ПФЛ, а теперь идущую в лидерах. И еще клубы, у которых бюджет выше, чем у некоторых в РПЛ, — «Арсенал» и «Торпедо».

Уровень амбиций зашкаливает. Как и резкость мнений, выбрасываемых в публичное пространство. Медиалиге ФНЛ здесь точно не уступает — и это, думается, только начало. РПЛ ведь сейчас не только сонм лучших — это турнир, куда идут за большими деньгами. Растут мотивация, чувство собственной значимости — если «Акрон» катком проходится по столичным клубам в Кубке, если у Махачкалы есть Бердыев, если конкуренция сейчас в Мелбет-Первой лиге так высока, что лидеры идут ноздря в ноздрю — плечи поневоле расправляются.

Евгений Калешин. «Тедеско в Германии никогда так не прыгал. Абаскаль вначале тоже. Зарубежные тренеры понимают: у нас происходит что-то не то». Интервью Калешина

И опять же — 1 декабря матч со сборной медиалиги. Где уровень команд ниже, но внимание к ним и самооценка пиковые. А раз так, то «почему нам себя недооценивать»? У Калешина таких проблем точно нет — значит, и у игроков сборной ФНЛ не будет.

Он, конечно, необычный для нашего футбола тренер. Чем-то напоминает Бышовца, у которого играл, — особым взглядом. Чем-то Григоряна — эпатажностью. Но при этом Калешин сделал «Акрон» явлением. И если не побывать в Тольятти, то не поймешь, на какой почве выросли успехи, почему волжане наверху и почему их тренер так раскован.

Калешин уверяет, что «Акрон» по футбольной наполненности всем тем, что необходимо для успеха, идет сразу же после шестерки лучших в РПЛ (речь, вероятно, о «Зените», «Краснодаре» и представителях Москвы. — Прим. И.К.). Мол, любой каприз — только работай. И многое куплено конкретно под этого тренера. Идеальный футбольный мир, не иначе.

Футболисты «Акрона»
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Как подобная технологичность меняет сознание — видим сейчас. Как это коррелируется с фразами об упавшем уровне — непонятно. Вероятно, еще нужно время, чтобы осмыслить процессы — медиалига против профессионального футбола, борьба за аудиторию, за лидерство, экспансия в направлении РПЛ.

Калешин в роли тренера сборной ФНЛ на такой матч — идеальная кандидатура. Он получил не только назначение — трибуну. Человек, который создал чат для коллег-тренеров по первой лиге и пытается задавать там какие-то тренды. Далеко не факт, что руководство «Акрона» всему этому радо — обратная сторона есть почти у каждой медали.

Но это лучше, чем если предстояла бы рутинная игра со сборной второй по силе лиги какой-то из стран, как когда-то. И во главе команды ФНЛ стоял бы другой тренер.

Наш футбол меняется.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Футбол
Евгений Калешин
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«Система двигает в РПЛ нужных...» Ярость Калешина, «Химки» разгромили «Аланию». 19-й тур ФНЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 19 11 4 4 21-8 37
2
 Тюмень 19 10 5 4 28-16 35
3
 Химки 19 10 5 4 30-20 35
4
 Акрон 19 10 4 5 26-14 34
5
 Арсенал 19 8 8 3 24-15 32
6
 Алания 19 8 7 4 23-21 31
7
 Родина 19 6 7 6 28-19 25
8
 КАМАЗ 19 6 7 6 19-18 25
9
 Енисей 19 7 3 9 29-27 24
10
 Торпедо 19 6 6 7 17-20 24
11
 СКА-Хаб. 19 6 5 8 19-22 23
12
 Шинник 19 6 5 8 25-33 23
13
 Нефтехимик 19 5 6 8 14-20 21
14
 Ленинградец 19 5 5 9 15-22 20
15
 Сокол 19 5 5 9 17-32 20
16
 Волгарь 19 4 6 9 17-26 18
17
 Черноморец 19 3 9 7 17-25 18
18
 Кубань 19 4 5 10 14-25 17
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25.11 14:00
Сокол – Кубань
 - : -
25.11 15:00
Ленинградец – Тюмень
 - : -
25.11 16:00
Волгарь – Шинник
 - : -
25.11 17:00
Арсенал – КАМАЗ
 - : -
26.11 16:00
Родина – Енисей
 - : -
26.11 17:00
Черноморец – Нефтехимик
 - : -
26.11 19:00
Химки – СКА-Хаб.
 - : -
27.11 17:00
Динамо Мх – Торпедо
 - : -
27.11 19:30
Алания – Акрон
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