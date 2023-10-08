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Защитник «Кубани» Веденеев о матче с «Родиной»: «Значение сегодняшней победы сложно переоценить»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Максим Веденеев («Кубань») в матче с «Родиной».
Фото ФК «Кубань»

Защитник «Кубани» Максим Веденеев поделился с «СЭ» впечатлениями от победы над «Родиной» (1:0) в 13-м туре Мелбет-Первой лиги.

«Важнейшая игра для нас, — сказал Веденеев «СЭ». — Огромное напряжение чувствовалось с первых минут. Ничья нам ничего не давала, нужно было только побеждать. Где-то приходилось рисковать. Моменты были и у соперника, и у нас, но все решили такие качества, как огромное желание выиграть, самоотдача, дисциплина. Мы терпели, старались вырывать все мячи, и в итоге забили гол на последних минутах. Значимость этой победы сложно переоценить для нас. И в плане набора очков, и с точки зрения психологии. Благодарен всем, кто в этот вечер переживал за «Кубань».

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Веденеев также поделился ожиданиями от следующей игры против «Торпедо».

«Действительно, сейчас нужно восстановиться и готовиться к следующей игре. Для нас сейчас каждый предстоящий матч — самый важный. Это реально так. «Торпедо» в особом представлении не нуждается, хотя нам в данный момент по большому счету все равно, кто соперник. Нужно побеждать в любой игре», — добавил Веденеев.

В следующем туре ФНЛ «Кубань» примет «Торпедо» 14 октября. Краснодарская команда занимает 17-е место в турнирной таблице с 9 очками в 13 играх.

Футбол
Первая лига
ФК Кубань
ФК Родина
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Гол Саадуева на 88-й минуте принес «Черноморцу» победу над «Ленинградцем» в Мелбет-Первой лиге
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 13 7 3 3 14-6 24
2
 Алания 12 7 3 2 14-9 24
3
 Акрон 13 6 3 4 16-9 21
4
 Химки 12 6 2 4 15-12 20
5
 Шинник 13 6 2 5 17-16 20
6
 Тюмень 12 5 4 3 18-13 19
7
 СКА-Хаб. 13 5 3 5 15-14 18
8
 Сокол 13 5 3 5 12-19 18
9
 Арсенал 13 4 6 3 13-12 18
10
 Торпедо 12 5 2 5 12-13 17
11
 Родина 13 4 5 4 19-16 17
12
 Черноморец 13 3 8 2 14-13 17
13
 КАМАЗ 13 4 4 5 9-11 16
14
 Енисей 13 4 3 6 17-17 15
15
 Нефтехимик 13 4 3 6 10-14 15
16
 Ленинградец 13 3 5 5 10-15 14
17
 Кубань 13 2 3 8 7-15 9
18
 Волгарь 13 1 6 6 11-19 9
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7.10 16:00
Шинник – Енисей
 1 : 1
8.10 16:00
Динамо Мх – Акрон
 0 : 1
8.10 17:00
Нефтехимик – СКА-Хаб.
 2 : 0
8.10 17:00
Волгарь – КАМАЗ
 2 : 1
8.10 17:00
Арсенал – Сокол
 3 : 0
8.10 17:30
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