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Юрий Газзаев возглавил «Шинник»

15:55
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Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сообщил о назначении Юрия Газзаева главным тренером «Шинника».

— Сегодня встретился Юрием Газзаевым, — приводит пресс-служба «Шинника» слова Миронова. — В понедельник он будет назначен новым тренером ФК «Шинник». Поблагодарил Юрия Фарзуновича за то, что он согласился вновь возглавить наш футбольный клуб. Под его руководством команда прекрасно выступала 2011-2012 годах, тогда мы боролись за выход в премьер-лигу. Сейчас «Шинник» находится на предпоследнем месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Это, конечно, нужно исправлять.

После 19 туров первенства Олимп-ФНЛ сезона-2020/21 «Шинник» идет на предпоследнем, 21-м месте. На счету ярославской команды 13 очков. Ранее пост главного тренера «Шинника» покинул Александр Побегалов.

Дополнительная информация:

https://shinnik.com/news/549639/

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