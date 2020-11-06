Юрий Газзаев возглавил «Шинник»

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сообщил о назначении Юрия Газзаева главным тренером «Шинника».

— Сегодня встретился Юрием Газзаевым, — приводит пресс-служба «Шинника» слова Миронова. — В понедельник он будет назначен новым тренером ФК «Шинник». Поблагодарил Юрия Фарзуновича за то, что он согласился вновь возглавить наш футбольный клуб. Под его руководством команда прекрасно выступала 2011-2012 годах, тогда мы боролись за выход в премьер-лигу. Сейчас «Шинник» находится на предпоследнем месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Это, конечно, нужно исправлять.

После 19 туров первенства Олимп-ФНЛ сезона-2020/21 «Шинник» идет на предпоследнем, 21-м месте. На счету ярославской команды 13 очков. Ранее пост главного тренера «Шинника» покинул Александр Побегалов.