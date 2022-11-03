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Сегодня, 13:00

Юрист рассказал о ситуации с футбольным гражданством у игроков из Крыма

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Спортивный юрист Сергей Шаронов назвал условия для выступления крымских футболистов в чемпионате России.

«Формально для проработки «дорожной карты» по включению крымских футбольных клубов сейчас необходимо понимать, как обстоят дела с футбольным гражданством их игроков. Ведь по регламенту во второй лиге не могут выступать легионеры. Многие футболисты Крыма после получения паспорта РФ с 2014 года самостоятельно или через российские клубы обращались в комитет по статусу РФС и признавали отсутствие статуса «легионера», то есть таким образом приобретается российское футбольное гражданство. Основанием для этого может послужить то, что сам футболист, имеющий паспорт гражданина РФ, а также кто-либо из его родителей или бабушек и дедушек родился на территории РФ. Если же такой опции у игрока нет, то регламент по применению устава ФИФА допускает еще одно основание — проживание в течение пяти лет в России», — приводит слова Шаронова Sport24.

По его словам, есть футболисты, которые не имеют спортивного гражданства, которым могут завести цифровой паспорт, если РФС решит не обращать внимания на отношение УЕФА и ФИФА к Крыму.

29 сентября Футбольная национальная лига (ФНЛ) создала рабочую группу по вопросу интеграции клубов из Крыма и Севастополя в чемпионат России.

Решением УЕФА крымские клубы выступают в чемпионате региона после вхождения Крыма в состав России. Европейская организация сохраняет запрет на участие крымских команд в турнирах под эгидой РФС.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-03-yurist-razyasnil-situatsiyu-s-futbolnym-grazhdanstvom-u-krymskikh-igrokov
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Алания 16 10 5 1 33-15 35
2
 Балтика 16 7 8 1 28-19 29
3
 Рубин 16 7 6 3 30-21 27
4
 КАМАЗ 16 7 6 3 22-14 27
5
 Енисей 16 7 6 3 24-18 27
6
 Арсенал 16 7 4 5 24-19 25
7
 Шинник 16 7 3 6 19-17 24
8
 СКА-Хаб. 16 6 5 5 27-19 23
9
 Нефтехимик 16 6 5 5 16-12 23
10
 Волгарь 16 6 5 5 16-15 23
11
 Динамо Мх 16 5 7 4 13-13 22
12
 Уфа 16 4 5 7 13-22 17
13
 Акрон 16 3 8 5 15-23 17
14
 Велес 16 5 1 10 13-26 16
15
 Кубань 16 4 4 8 15-17 16
16
 Родина 16 3 5 8 12-21 14
17
 Краснодар-2 16 3 3 10 11-26 12
18
 Волга 16 1 6 9 10-24 9
Результаты / календарь
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31 тур
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34 тур
6.11 10:00
СКА-Хаб. – Шинник
 - : -
6.11 12:00
Уфа – Нефтехимик
 - : -
6.11 13:00
Енисей – Кубань
 - : -
6.11 14:00
Краснодар-2 – Волгарь
 - : -
6.11 15:00
Акрон – Велес
 - : -
6.11 15:00
Родина – Волга
 - : -
6.11 16:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
6.11 17:00
Балтика – Алания
 - : -
6.11 17:00
КАМАЗ – Арсенал
 - : -
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 8
Евгений Луценко

Евгений Луценко

Арсенал Т

 7
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 7
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 9
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 6
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 6
И К Ж
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 14 1 1
Артур Гилязетдинов

Артур Гилязетдинов

Волгарь

 13 1 5
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Волга Ул

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