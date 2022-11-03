Юрист рассказал о ситуации с футбольным гражданством у игроков из Крыма
Спортивный юрист Сергей Шаронов назвал условия для выступления крымских футболистов в чемпионате России.
«Формально для проработки «дорожной карты» по включению крымских футбольных клубов сейчас необходимо понимать, как обстоят дела с футбольным гражданством их игроков. Ведь по регламенту во второй лиге не могут выступать легионеры. Многие футболисты Крыма после получения паспорта РФ с 2014 года самостоятельно или через российские клубы обращались в комитет по статусу РФС и признавали отсутствие статуса «легионера», то есть таким образом приобретается российское футбольное гражданство. Основанием для этого может послужить то, что сам футболист, имеющий паспорт гражданина РФ, а также кто-либо из его родителей или бабушек и дедушек родился на территории РФ. Если же такой опции у игрока нет, то регламент по применению устава ФИФА допускает еще одно основание — проживание в течение пяти лет в России», — приводит слова Шаронова Sport24.
По его словам, есть футболисты, которые не имеют спортивного гражданства, которым могут завести цифровой паспорт, если РФС решит не обращать внимания на отношение УЕФА и ФИФА к Крыму.
29 сентября Футбольная национальная лига (ФНЛ) создала рабочую группу по вопросу интеграции клубов из Крыма и Севастополя в чемпионат России.
Решением УЕФА крымские клубы выступают в чемпионате региона после вхождения Крыма в состав России. Европейская организация сохраняет запрет на участие крымских команд в турнирах под эгидой РФС.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|16
|10
|5
|1
|33-15
|35
|
2
|Балтика
|16
|7
|8
|1
|28-19
|29
|
3
|Рубин
|16
|7
|6
|3
|30-21
|27
|
4
|КАМАЗ
|16
|7
|6
|3
|22-14
|27
|
5
|Енисей
|16
|7
|6
|3
|24-18
|27
|
6
|Арсенал
|16
|7
|4
|5
|24-19
|25
|
7
|Шинник
|16
|7
|3
|6
|19-17
|24
|
8
|СКА-Хаб.
|16
|6
|5
|5
|27-19
|23
|
9
|Нефтехимик
|16
|6
|5
|5
|16-12
|23
|
10
|Волгарь
|16
|6
|5
|5
|16-15
|23
|
11
|Динамо Мх
|16
|5
|7
|4
|13-13
|22
|
12
|Уфа
|16
|4
|5
|7
|13-22
|17
|
13
|Акрон
|16
|3
|8
|5
|15-23
|17
|
14
|Велес
|16
|5
|1
|10
|13-26
|16
|
15
|Кубань
|16
|4
|4
|8
|15-17
|16
|
16
|Родина
|16
|3
|5
|8
|12-21
|14
|
17
|Краснодар-2
|16
|3
|3
|10
|11-26
|12
|
18
|Волга
|16
|1
|6
|9
|10-24
|9
|6.11
|10:00
|
СКА-Хаб. – Шинник
|- : -
|6.11
|12:00
|
Уфа – Нефтехимик
|- : -
|6.11
|13:00
|
Енисей – Кубань
|- : -
|6.11
|14:00
|
Краснодар-2 – Волгарь
|- : -
|6.11
|15:00
|
Акрон – Велес
|- : -
|6.11
|15:00
|
Родина – Волга
|- : -
|6.11
|16:00
|
Динамо Мх – Рубин
|- : -
|6.11
|17:00
|
Балтика – Алания
|- : -
|6.11
|17:00
|
КАМАЗ – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|8
|
|
Евгений Луценко
Арсенал Т
|7
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|7
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|9
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|6
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Марат Бокоев
Велес
|14
|1
|1
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|13
|1
|5
|
|
Денис Кутин
Волга Ул
|9
|1
|4