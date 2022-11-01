В «Уфе» рассказали о финансовом положении клуба

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в комментарии «СЭ» рассказал о финансовом положении клуба.

«Поменялось ли что-то? Нет-нет, пока все спокойно. Без серьезных и глобальных изменений. Работаем в тех же условиях», — сказал Газизов «СЭ».

Ранее сообщалось, что уфимский клуб в ближайшее время должен перейти под финансовое управление Республики Башкортостан.

«Уфа» занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги с 17 очками в 16 матчах.