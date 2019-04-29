Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал разгромную победу над "Краснодаром-2" (5:2) в матче 34-го тура Олимп-ФНЛ, сообщает официальный сайт питерцев.

"Зенит-2" занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице ФНЛ.

– Конечно, у нас есть мастерство. Но любая ошибка соперника приводит к моментам у чужих ворот. Думаю, здесь сложились и мастерство, и ошибки соперника.

– В зимний период команда усилилась несколькими игроками. Как думаете, до перерыва и после – это две разные команды?

– Как тренер скажу, что я первый раз принял команду по ходу сезона. Когда есть два месяца поработать с командой, конечно, это легче. Ты можешь тренировать и готовить команду. Сегодня на поле вышли 6–8 наших воспитанников.

Мы специально поставили так, чтобы сравнить "Краснодар"-2 и нашу команду. По моему мнению, в команде должны играть и свои воспитанники, и иногородние. Конкуренция – это двигатель. Конечно, приоритет должен отдаваться своим. Сейчас встал вопрос о дальнейшей судьбе команды, но мы в любом случае будем играть до конца. У нас есть стимул занять не двадцатое место, а девятнадцатое, – приводит слова Радимова пресс-служба "Зенита-2".

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