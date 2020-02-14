Владимир Камеш подписал контракт с «Чайкой»

Ряды «Чайки» пополнил первый в истории клуба легионер. Последним новичком «Чайки» в текущее межсезонье стал латышский нападающий Владимир Камеш, сообщает официальный сайт клуба.

28 октября Владимиру исполнится 32 года. Форвард до недавнего времени защищал цвета ФК «Рига», а в квалификации текущего розыгрыша Лиги Европы забил гол в выездном матче против датского «Копенгагена».

В прошлом Камеш выступал в российской премьер-лиги (17 матчей за «Амкар») и в ФНЛ («Нефтехимик» — 10 матчей (1 гол), «Енисей» — 58 матчей (12 голов), «СКА-Хабаровск» — 13 матчей (1 гол).