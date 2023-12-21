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Виталий Калешин: «Брат поступил как минимум некорректно — это правда»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок «Рубина» Виталий Калешин прокомментировал отставку своего брата Евгения с поста главного тренера «Акрона».

«После отставки из «Акрона» до сих пор брата не видел. Только чуть раньше официальной новости узнал, что он подпишется с «Аланией» — и все. Весь мой диалог с Женей после интервью и увольнения: «Брат, поздравляю с назначением!» — «Спасибо». Я брату не писал и не звонил — понимал, в какой он стрессовой ситуации.

По поводу системы я с братом, например, согласен. И по поводу агентов тоже — это скользкая тропа. Надо регламентировать их деятельность, чтобы, например, нельзя было иметь агента до 18 лет. Но нельзя говорить о руководителях и президенте так, как говорил брат в интервью Илье Казакову. О том, что «не должен ему нравиться» и «не приехал дружить», а «Акрон» «работает не для президента». И Женя это тоже признал. Он поступил как минимум некорректно — это правда», — цитриует Sport24 Калешина.

«Акрон» объявил об увольнении Калешина с поста главного тренера 27 ноября. Он возглавлял команду с сентября 2022 года. Отмечалось, что клуб принял решение прекратить сотрудничество с 45-летним специалистом из-за разногласий в пути развития.

Под руководством Калешина «Акрон» провел 57 матчей во всех турнирах, одержав 28 побед, 19 раз сыграв вничью и потерпев 10 поражений.

Источник: https://sport24.ru/football/news-606035-zhenya-postupil-nekorrektno-tak-govorit-nelzya-brat-eks-trenera-akrona-kaleshina-o-skandalnoy-otstavke
Виталий Калешин
Футбол
ФК Акрон
Евгений Калешин
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 И В Н П +/- О
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 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
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