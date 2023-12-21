Виталий Калешин: «Брат поступил как минимум некорректно — это правда»

Бывший игрок «Рубина» Виталий Калешин прокомментировал отставку своего брата Евгения с поста главного тренера «Акрона».

«После отставки из «Акрона» до сих пор брата не видел. Только чуть раньше официальной новости узнал, что он подпишется с «Аланией» — и все. Весь мой диалог с Женей после интервью и увольнения: «Брат, поздравляю с назначением!» — «Спасибо». Я брату не писал и не звонил — понимал, в какой он стрессовой ситуации.

По поводу системы я с братом, например, согласен. И по поводу агентов тоже — это скользкая тропа. Надо регламентировать их деятельность, чтобы, например, нельзя было иметь агента до 18 лет. Но нельзя говорить о руководителях и президенте так, как говорил брат в интервью Илье Казакову. О том, что «не должен ему нравиться» и «не приехал дружить», а «Акрон» «работает не для президента». И Женя это тоже признал. Он поступил как минимум некорректно — это правда», — цитриует Sport24 Калешина.

«Акрон» объявил об увольнении Калешина с поста главного тренера 27 ноября. Он возглавлял команду с сентября 2022 года. Отмечалось, что клуб принял решение прекратить сотрудничество с 45-летним специалистом из-за разногласий в пути развития.

Под руководством Калешина «Акрон» провел 57 матчей во всех турнирах, одержав 28 побед, 19 раз сыграв вничью и потерпев 10 поражений.