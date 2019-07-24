Виктор Булатов: "Баду помог "Спартаку-2". Он молод и будет прогрессировать"

Главный тренер "Спартака-2" Виктор Булатов после победы над "Нижним Новгородом" в матче 4-го тура первенства Олимп-ФНЛ похвалил Артема Воропаева, который играл на непривычной для себя позиции опорного полузащитника.

– Победа закономерна. В первом тайме у нас было три стопроцентных момента, могли уже тогда обеспечить более комфортный счет. Во втором тайме довели дело до победы: сразу забили и сыграли по счету. Хочется показывать более качественный футбол. На поле было много борьбы, вязкой игры. "Нижний Новгород" – хорошая команда и стиль у нее все время прессинговать. Поэтому иногда наша молодежь неоправданно теряла мячи.

– Воропаев выступил на неордиданной для себя позиции. Почему?

– Нам из основы дали Баду, поэтому мы немного перестроили схему с Гапоновым, Мироновым и Масловым. Плюс у нас нет явного опорника . Я увидел, что Воропаев может сыграть на этой позиции чистого с листа. Он первый раз играл опорника и хорошо закрыл эту позицию.

– Как оцениваете Баду и всегда ли он всегда играть справа?

– Его основная позиция – правый защитник. Он не тренировался с нами, и мы только познакомились с ним. Последний раз они играл 3 июля и ему плюс непривычно выступать на искусственном поле. Отмечу, что у него есть хорошие качества. На нашем уровне он помог. Баду молод и будет прогрессировать. (Елена Григорьевская)