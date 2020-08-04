«Вам в клубе делать нечего». Губернатор жестко раскритиковал руководство «Крыльев»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проводит совещание по вопросу ситуации и перспектив «Крыльев Советов». Как сообщает молодежный министр спорта региона Анна Гончарова в Twitter, ходе совещания Азаров раскритиковал руководство клуба, включая гендиректора Виталия Шашкова.

— Исходя из вашего доклада могу сделать вывод, что ни вам, ни спортивному директору в «Крыльях» делать нечего, — обратился Азаров к Шашкову. — Но решение принимает совет директоров. С точки зрения менеджмента в клубе все совсем слабо.

Нужно снова открыть интернет-ресурс для болельщиков. Люди должны высказывать свое мнение, а в их словах нужно видеть рациональное зерно. Большой процент клуба принадлежит региону, а значит и жителям. Необходимо отвечать на вопросы болельщиков, иначе будут появляться домыслы.

По всей видимости, Азаров призвал снова открыть гостевую книгу на сайте «Крыльев Советов». Она была закрыта в 2014 году, незадолго до первого в истории вылета самарцев из премьер-лиги. По итогам сезона-2019/20 «Крылья» снова покинули РПЛ и проведут нынешний сезон в ФНЛ.