Валерий Петраков: «В ближайшее время спонсор должен погасить долги, «Луч» продолжит существование»

Главный тренер «Луча» Валерий Петраков — о будущем команды, выплате задолженностей, который составляют 5 месяцев и целях на оставшуюся часть сезона.

— Решение о том, что команда продолжит существование принято?

— Да. В департаменте прошло совещание в 20-х числах января. Понятно, что в команде сложилась тяжелая ситуация, были серьезные долги. Мы должны были перейти к новому спонсору. Но все время что-то откладывалось, к новому спонсору мы не перешли. На эти решения мы потеряли месяц. В итоге, остались со старым спонсором. И на совещании решили, что команда продолжит существование, поедет на сборы. Мы должны были уже 27 января лететь в Турцию, в итоге полетим 5 февраля. Сейчас основная задача погасить долги перед игроками, а после этого постараемся открыть заявочное окно.

— Уже начались выплаты?

— Насколько я понимаю, документы уже подписаны и переданы. Сейчас ждем генерального директора, в понедельник он должен быть в клубе. И будут решаться основные вопросы — погашение долгов и решение вопросам по тем игрокам, которые подали заявление в КДК.

— Речь идет сразу о полном погашении всех долгов?

— Да.

— Алиев, Абазов, Эрвинг Ботака-Иобома покинули команду. Могут уйти еще футболисты. Как в такой ситуации работать?

— Тяжело, конечно, за таким наблюдать. Не хотелось бы прощаться с игроками. Что сделать? Не случись у нас смены спонсора, думаю, мы этого не допустили бы. Конечно, тяжело. Кому легко терять молодых и перспективных футболистов основного состава? Но что сделать? Здесь наша российская действительность. От этого никуда не деться.

— Но кого-то пригласить вы надеетесь?

— Конечно. У нас были наработки, предварительные договоренности по футболистам, которые мы хотели взять. Но пока пауза. Естественно, ребята ждать не будут. Пойдут туда, где уже сделали предложение. Сейчас главное как можно быстрее открыть заявку. Кого-то должны пригласить. Если бы у нас никто не ушел, я добавил бы к команде 3-4 игрока. А теперь нужно приглашать минимум 5-6 человек. И будем надеяться на молодых футболистов. Их тоже возьмем на сбор и будем просматривать. Надеюсь, они составят конкуренцию основному составу. На данный момент команду покинули только Абазов, Алиев и Эрвинг Ботака. Остальные все в строю.

— Будут ли какие-то задачи перед командой на весну?

— Сохранить место в ФНЛ. Нужно вылезать из нижней части таблицы. (Дмитрий Зимин)