Источник: Глушаков может вернуться в «Химки» или продолжить карьеру в «Родине»

Полузащитник Денис Глушаков может вернуться в «Химки», сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, в ближайшее время 36-летний россиянин должен встретиться с главным тренером подмосковной команды Андреем Талалаевым и обсудить с ним возможный переход.

Также источник утверждает, что Глушаков вел переговоры с московской «Родиной», но стороны пока не достигли договоренностей.

В понедельник, 19 июня, стало известно, что Глушаков покинул «Пари НН» на правах свободного агента. Хавбек выступал за команду с февраля 2023 года и забил 1 гол в 9 матчах. С октября 2020 года и до момента перехода в нижегородский клуб футболист играл за «Химки».