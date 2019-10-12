«Торпедо» Игнашевича одержало волевую победу над «Спартаком-2» на «Открытие Арена»

«Торпедо» в гостях обыграло «Спартак-2» (3:2) в матче 17-го тура Олимп-ФНЛ. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена». В составе команды Сергея Игнашевича по разу отличились полузащитник Илья Самошников, нападающие Игорь Лебеденко и Максим Максимов.

У «Спартака-2» по голу забили форвард Александр Руденко и хавбек Петр Володкин.

По ходу встречи «Торпедо» проигрывало красно-белым со счетом 1:2 к 70-й минуте игры.

«Торпедо» с 43 очками лидирует в турнирной таблице ФНЛ. «Спартак-2» — 14-я строчка и 17 баллов.

Олимп — ФНЛ

17-й тур

«Спартак-2» (Москва) — «Торпедо» (Москва) — 2:3 (1:0)

Голы: Руденко, 35 (1:0). Самошников, 55 (1:1). Володкин, 70 (2:1). Лебеденко, 73 — с пенальти (2:2). Максимов, 85 (2:3).

«Спартак-2» (Москва): Шитов, Сазонов (Тиуб, 89), Гапонов, Петрунин, Маслов, Воропаев, Баду (Самбу, 90), Бакаев, Володкин, Маркитесов (Митрога, 86), Руденко.

«Торпедо» (Москва): Кеняйкин, Шоркин, Божин, Шишкин, Галоян (Самсонов, 46), Самошников, Калугин (Лях, 46), Магаль (Орехов, 89), Рязанцев, Сергеев (Максимов, 78), Лебеденко.

Предупреждения: Божин, 8. Калугин, 17. Петрунин, 52. Самошников, 58. Самбу, 90+2.

Судья: Чебан (Москва).

12 октября. Москва. Стадион «Открытие Арена».

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