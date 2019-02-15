"Томь" подписала контракт с защитником Бугаевым

"Томь" заключила соглашение до конца текущего сезона с бывшим защитником "Ротора" Романом Бугаевым, сообщает официальный сайт клуба.

Бугаев известен по своим выступлениям за "Кубань", где играл с 2009 по 2018 год. В 2011 и 2012 года футболист отметился участием в двух встречах второй сборной России. Первую часть текущего сезона он провел в "Роторе". В составе волгоградской команды он сыграл 16 матчей, в которых забил один автогол и получил две желтые карточки.