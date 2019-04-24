"Тамбов" с минимальным счетом обыграл "Шинник" в матче 33-го тура Олимп-ФНЛ (1:0). Единственный гол забил полузащитник Младен Кашчелан. Эта встреча стала для хозяев первой под руководством Александра Григоряна - специалист был назначен на данный пост 22 апреля.

"Тамбов" набрал 65 очков и закрепился на 1-м месте в турнирной таблице. "Шинник" с 49 баллами располагается на 8-й строчке.

Олимп - ФНЛ

33-й тур

"Тамбов" - "Шинник" (Ярославль) - 1:0 (0:0)

Гол: Кашчелан, 87.

Нереализованный пенальти: Аппаев, 42 (вратарь)

"Тамбов": Шелия, Горбатюк, Рыбин, Чистяков, Кашчелан, Муйива (Альшин, 61), Кленкин (Мурнин, 75), Килин, Хосонов (Галиулин, 46), Мамтов, Аппаев (Обухов, 71).

"Шинник" (Ярославль): Яшин, Первушин, Покидышев, Цховребов, Магадиев (Герасимов, 89), Деобальд (Мельников, 67), Алейников (Дроздов, 46), Камилов, Самойлов, Кожемякин, Самодин (Низамутдинов, 74).

Предупреждения: Алейников, 42. Кашчелан, 49. Цховребов, 63. Кленкин, 65. Галиулин, 90+5.

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

24 апреля. Тамбов. Стадион "Спартак".

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