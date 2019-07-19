Сычев и Смертин пригласили болельщиков на матч "Енисея" с "Ротором". Видео

Бывшие футболисты сборной России Дмитрий Сычев и Алексей Смертин пригласили болельщиков на матч "Енисея" с "Ротором" в Олимп-ФНЛ, cоответствующим видео красноярский клуб поделился в Twitter.

– Слезно прошу прийти и поболеть за свою команду, тем более это начало сезона, – сказал Смертин. – Как бывший футболист понимаю, насколько важна поддержка болельщиков. Придите и поддержите свою команду!

В сезоне-2018/19 красноярская команда выступала в РПЛ, где заняла последнее 16-е место и покинула элитный дивизион. После окончания сезона главный тренер Дмитрий Аленичев покинул свой пост, команду возглавил Александр Алексеев.

Матч "Енисея" и "Ротора" состоится 20 июля на стадионе "Центральный" в 11:00 по московскому времени.