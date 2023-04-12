Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Рахимова в «Рубине»

По информации «СЭ», в штаб Рашида Рахимова в «Рубине» войдут тренер вратарей Сергей Козко, тренер по физподготовке Хави Салсес, помощники Олег Кузьмин и Александр Дутов.

Тренеры из штаба уволенного Юрия Уткульбаева покинут клуб.

Рашид Рахимов был назначен главным тренером «Рубина» в среду, 12 апреля. Срок контракта с 58-летним специалистом не уточняется.

«Рубин» занимает второе место в турнирной таблице первой лиги с 47 очками после 26 туров сезона-2022/23.