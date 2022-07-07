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Слуцкий о предстоящем сезоне «Рубина» в Первой лиге: «Хотим доминировать во всех матчах»

Слуцкий заявил, что «Рубин» хочет доминировать во всех матчах в Первой лиге
Владислав Зимагулов
Корреспондент
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о задачах на сезон-2022/23 и поделился информацией о трансферной кампании клуба этим летом.

«Хотим доминировать во всех матчах. Сколько потратили на трансферы? Ноль, все пришли свободными агентами. Придет ли кто-то еще? Да, есть такая вероятность. Окно открыто до 5 сентября. Локальные изменения возможны», — сказал Слуцкий на встрече с болельщиками.

По итогам прошлого сезона «Рубин» занял 15-е место в РПЛ и вылетел в Первую лигу.

Казанцы проведут первый матч в сезоне-2022/23 17 июля — в этот день команда на своем поле сыграет против «Родины». Начало — в 18.00 (мск).

Футбол
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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