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«СКА-Хабаровск» обыграл «Волгарь», Базелюк забил единственый гол

19:38
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«СКА-Хабаровск» победил «Волгарь» в матче 24-го тура Олимп-ФНЛ. Единственный мяч провел Константин Базелюк с пенальти.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

24-й тур

«Волгарь» (Астрахань) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 0:1 (0:0)

Гол: Базелюк, 61 — с пенальти.

«Волгарь»: Саганович, Лобкарев (Белоус, 81), Козлов, Ведерников (Зенин, 46), Локтионов, Журавлев, Мендель (Погосов, 46), Павлишин, Болонин (Бутенко, 71), Полубояринов, Воробьев (Гасилин, 89).

«СКА-Хабаровск»: Обухов, Большаков, Грачев, Мануйлов, Никифоров, Батютин (Малеев, 46), Мартусевич, Квеквескири (Труфанов, 77), Гаджимурадов (Брагин, 82), Барков (Булия, 87), Базелюк (Безлихотнов, 69).

Предупреждения: Мендель, 31. Ведерников, 40. Болонин, 67. Воробьев, 81.
Безлихотнов, 84. Белоус, 88.

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

25 ноября. Астрахань. Стадион «Центральный».

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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