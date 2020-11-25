«СКА-Хабаровск» обыграл «Волгарь», Базелюк забил единственый гол
«СКА-Хабаровск» победил «Волгарь» в матче 24-го тура Олимп-ФНЛ. Единственный мяч провел Константин Базелюк с пенальти.
Первенство России
Олимп — ФНЛ
24-й тур
«Волгарь» (Астрахань) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 0:1 (0:0)
Гол: Базелюк, 61 — с пенальти.
«Волгарь»: Саганович, Лобкарев (Белоус, 81), Козлов, Ведерников (Зенин, 46), Локтионов, Журавлев, Мендель (Погосов, 46), Павлишин, Болонин (Бутенко, 71), Полубояринов, Воробьев (Гасилин, 89).
«СКА-Хабаровск»: Обухов, Большаков, Грачев, Мануйлов, Никифоров, Батютин (Малеев, 46), Мартусевич, Квеквескири (Труфанов, 77), Гаджимурадов (Брагин, 82), Барков (Булия, 87), Базелюк (Безлихотнов, 69).
Предупреждения: Мендель, 31. Ведерников, 40. Болонин, 67. Воробьев, 81.
Безлихотнов, 84. Белоус, 88.
Судья: Верулидзе (Владикавказ).
25 ноября. Астрахань. Стадион «Центральный».
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