«СКА-Хабаровск» обыграл «Факел» на своем поле

«СКА-Хабаровск» одержал победу над «Факелом» (1:0) в матче 5-го тура Олимп-ФНЛ.

Единственный гол в матче на счету нападающего хабаровчан Дмитрия Баркова.

После победы над «Факелом» у «СКА-Хабаровска» 9 очков, команда вышла на 4-е место в турнирной таблице.

Олимп — ФНЛ

5-й тур

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Факел» (Воронеж) — 1:0 (0:0)

Гол: Барков, 70.

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Обухов, Мануйлов, Грачев, Суслов, Никифоров, Малеев (Труфанов, 82), Гаджимурадов, Камилов (Горулев, 90+1), Иванков (Кенесов, 46), Барков, Базелюк (Максименко, 66).

«Факел» (Воронеж): Кортнев, Дашаев, Брызгалов, Пухов (Мазуров, 63), Дмитриев (Коробов, 67), Никитин (Первушин, 27. Смирнов, 33), Дроздов, Мастерной, Акбашев, Разборов (Григорьев, 46), Яковлев.

Предупреждения: Дашаев, 58. Малеев, 63. Коробов, 82.

Судья: Сельдяков (Балашиха).

22 августа. Хабаровск. Стадион им. Ленина.