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«Шинник» продлил контракт с голкипером Гошевым

11:51
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«Шинник» подписал новый контракт с вратарем Евгением Гошевым. Срок соглашения рассчитан на два года, сообщает сайт клуба.

Голкипер выступает за команду с 2018 года. В рамках первенств страны 22-летний Гошев провел 6 матчей, в которых пропустил 3 гола.

Дополнительная информация:

https://shinnik.com/

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