Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич провел беседу с болельщиками по видеосвязи и обсудил последние результаты команды.

По итогам пяти туров чемпионата ФНЛ «Торпедо» идет на 15-м месте, ранее команда вылетела из кубка, проиграв «Шиннику» (1:2).

— Вчера последние минуты сил ни у кого не было, возможно, поэтому была такая авантюра. Могли забить, могли пропустить гол. Нам надо улучшить игру в атаке, мы забиваем мало. Есть проблема роста. Только три футболиста, игравшие в 2019 году, выходят в стартовом составе. «Торпедо» — клуб с большой историей и амбициями, и результат нужен здесь и сейчас.

С себя ответственности не снимаю. Бывает, что я ошибаюсь. Ошибаются и Гвардиола, и Моуринью. Придет вместо меня Талалаев, Бородюк, Черчесов, Виктор Ганчаренко, еще кто-то, и тоже будут ошибаться