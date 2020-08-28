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«Придет вместо меня Черчесов, Гончаренко, и тоже будут ошибаться». Игнашевич — о результатах «Торпедо»

09:20
Сергей Игнашевич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Игнашевич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич провел беседу с болельщиками по видеосвязи и обсудил последние результаты команды.

По итогам пяти туров чемпионата ФНЛ «Торпедо» идет на 15-м месте, ранее команда вылетела из кубка, проиграв «Шиннику» (1:2).

— Вчера последние минуты сил ни у кого не было, возможно, поэтому была такая авантюра. Могли забить, могли пропустить гол. Нам надо улучшить игру в атаке, мы забиваем мало. Есть проблема роста. Только три футболиста, игравшие в 2019 году, выходят в стартовом составе. «Торпедо» — клуб с большой историей и амбициями, и результат нужен здесь и сейчас.

С себя ответственности не снимаю. Бывает, что я ошибаюсь. Ошибаются и Гвардиола, и Моуринью. Придет вместо меня Талалаев, Бородюк, Черчесов, Виктор Ганчаренко, еще кто-то, и тоже будут ошибаться

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200827/futbol-1576400732.html

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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