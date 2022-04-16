Полузащитник «Торпедо» Нетфуллин высказался о победе над «Ротором»

Полузащитник «Торпедо» Равиль Нетфуллин прокомментировал итог матча 33-го тура Олимп-ФНЛ против «Ротора» (1:0).

«Получилась непростая игра, которая держала в напряжении до последних минут. Конечно, нам было бы проще, если бы удалось забить пенальти в первом тайме и сделать счет 2:0. Но соперников выручил вратарь и после перерыва была уже равная борьба. Самое главное мы набрали три очка, которые очень важны для нас. Надо сказать, что у «Ротора» тоже были хорошие моменты, когда нам пришлось непросто и счет мог стать 1:1. Понятно, что им сейчас тяжело, есть психологическое давление из-за ситуации в турнирной таблице, но видно, что они бьются и пытаются спастись. По игре вряд ли можно было понять, что встречались команды из разных частей таблицы. Сейчас все стараются и выжимают максимум. Думаю, волгоградцы занимают не свое место. И по составу, и по игре они должны быть гораздо выше, однако в футболе так бывает. Что-то не получается, возможно, где-то не везет, но легко нам сегодня против них точно не было», — сказал Нетфуллин «СЭ».

«Торпедо» набрало 61 очко и занимает второе место в турнирной таблице. «Ротор» — 18-й (30 очков).