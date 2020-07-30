Полузащитник Шарипов стал игроком «Нижнего Новгорода»

Полузащитник Альберт Шарипов, в прошлом сезоне выступавший за волгоградский «Ротор», подписал контракт с «Нижним Новгородом», сообщает сайт клуба.

— Альберт — полузащитник, играющий «box to box», — характеризует игрока заместитель генерального директора «Нижнего» Игорь Кудряшов. — Шарипов — универсальный футболист. Он может действовать и на позиции «под нападающими», и на фланге. Хорош при исполнении «стандартов», креативен, отличный распасовщик. Знаком мне по совместной работе в «Томи». В прошлом игрок молодежной сборной России.

За «Нижний Новгород» 27-летний Альберт Шарипов будет выступать под 37 номером.