«По каким критериям принималось решение». Габулов обратился к РФС по поводу выхода «Алании» в ФНЛ

Председатель совета директоров клуба «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов отреагировал на решение исполкома РФС допустить «Аланию» до розыгрыша ФНЛ-2020/21.

Отметим, что с июля 2019 по февраль 2020 года Владимир занимал должность президента «Алании».

— Накануне исполком РФС озвучил решение о количестве и составе участников ФНЛ в следующем сезоне, — написал у себя в Instagram Габулов. — Хочу поздравить болельщиков «Алании» с выходом в ФНЛ. Вы долго ждали и действительно заслужили это. А нам бы хотелось услышать позицию РФС, по каким четким критериям принималось решение. Как мы знаем, в регламенте не прописаны правила отбора в ситуациях, когда есть несколько претендентов. Руководству РФС и ФНЛ приходится выбирать одного. Но этот выбор должен быть аргументирован. Это было бы правильно по отношению ко всем командам, претендовавшим на участие в ФНЛ.

Мы же следующий сезон начинаем в ПФЛ. Объединенный клуб «Олимп-Долгопрудный» ставит перед собой задачу выйти в ФНЛ по спортивному принципу, чтобы больше не было ни единого повода не принять нашу команду в эту лигу.

На стадионе в Долгопрудном уже ведется работа по замене поля и освещения, чтобы он соответствовал 2-и? категории, необходимой для выступления в ФНЛ. Она будет закончена в сентябре. Также мы постелили новый газон на нашей базе в Сорочанах. Создаются все условия для работы команды и развития нашего клуба.