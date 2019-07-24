"Нефтехимик" и "Луч" сыграли вничью в матче 4-го тура Олимп-ФНЛ – 1:1.

В составе команды из Владивостока забил Руслан Гордиенко. За "Нефтехимик" отличился Денис Макаров.

"Нефтехимик" набрал 8 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице, "Луч", в активе которого 4 очка, на 10-м.

Олимп – ФНЛ

4-й тур

"Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Луч" (Владивосток) – 1:1 (0:1)

Голы: Гордиенко, 38 (0:1). Макаров, 59 – с пенальти (1:1).

"Нефтехимик" (Нижнекамск): Голубев, Потапов, Канаев, Куликов, Васиев, Шадрин (Гилязетдинов, 78), Уридия (Киреев, 86), Макаров (Антонов, 72), Хубаев (Галиакберов, 89), Ситдиков, Соловьев (Мичуренков, 33).

"Луч" (Владивосток): Котляров, Марущак, Магадиев, Аравин, Степанец (Макаренко, 65), Стеклов, Кротов (Квеквескири, 90+1), Пономаренко (Ботака-Иобома, 85), Носов, Кутьин (Алиев, 69), Гордиенко.

Предупреждения: Соловьев, 23. Котляров, 57. Васиев, 60. Канаев, 71. Алиев, 72. Шадрин, 75. Пономаренко, 80.

Судья: Федоров (Петрозаводск).

24 июля. Казань. Стадион "Рубин".