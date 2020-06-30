«Можно и сейчас выйти в РПЛ и повторить путь «Енисея». Где будут играть «Химки» в следующем сезоне?

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, что «Химки» в следующем сезон будут выступать в премьер-лиге.

— Я сам узнал об этом из интернета, порадовался (смеется). Нет. Как было, так и есть. На самом деле, ничего не поменялось. Сейчас приоритет — ФНЛ. Идем с бизнесменом Сергеем Ломакиным по дорожной карте. Он создает свое учреждение, новое юридическое лицо, — сказал Терюшков.

— Но ведь пишут, что спонсором клуба станет Промсвязьбанк.

— Это один из возможных спонсоров. Они просто к нам обратились. Если им наш проект интересен, то, пожалуйста, заходите соинвесторами. Мы всем рады.

— Но этот банк может зайти под премьер-лигу?

— Нет. Пока наша концепция не меняется. Хотите — заводите средства именно под команду ФНЛ. Не хотите — ваше право. Мы же готовы со своей стороны рекламировать инвестора, нашивка на майках и так далее. Такая вот история.

— Значит, все-таки ФНЛ?

— Пока так. Если что-то изменится, то мы сообщим. При этом понимаем, что, возможно, выступать в премьер-лиге будет для нас даже дешевле. Но последнее слово за инвестором. Если он нас убедит, что уже сейчас можно играть в РПЛ, и он готов потянуть клуб в элитном дивизионе несколько лет, то почему бы и нет? Посмотрим. Сейчас основная задача — это Кубок. Готовимся к нему.

— Вы сказали, что в премьер-лиге для «Химок» играть дешевле, чем в ФНЛ?

— Да. С учетом календаря, количества выездов. В ФНЛ придется летать, например, в Хабаровск. В РПЛ у нас 16 команд, 15 выездных туров. Но на пять матчей мы можем ехать на автобусе, без проживания. Имею в виду четыре московские клуба, плюс тульский «Арсенал». Это экономнее.

— Однако в РПЛ придется тратиться на состав.

— Я бы так не сказал. В принципе, наш состав конкурентоспособен. Мы где-то на уровне середняка РПЛ. Мы это доказали в матче с «Рубином». Сейчас посмотрим, что из себя представляем на фоне «Урала» в полуфинале Кубка. Так что тут я какой-то проблемы не вижу.

— В последнее время появлялись новости, что Ломакин решил отказаться от идеи приобрести «Химки».

— Много слухов ходит, да... Но Ломакин пока не отходит от своей линии, он готов. Сейчас создается новое юридическое лицо. Пока все идет у нас нормально. Других задач, как выступление в ФНЛ в предстоящем сезоне, мы пока не ставим. Если Сергей Александрович (Ломакин. — Прим. «СЭ») нас убедит, что играть в РПЛ дешевле и он потянет соответствующий бюджет, то все возможно. Время для принятия решения еще есть.

— А Ломакин склоняется к премьер-лиге?

— Изначально он склонялся к премьер-лиге. Сейчас думает. Я ему сказал: давайте сначала себя покажем себя в ФНЛ. Ломакин готов вести большой проект со спортивными академиями, выстраивать всю систему. А для этого не нужно сразу заходить в премьер-лигу, можно это сделать и через год. Хочется создать долгосрочный проект со всей пирамидой. Такая у него в голове есть концепция. Нужно правильно оценивать свои силы. Можно и сейчас выйти в премьер-лигу, но вылететь и не выиграть ни одного матча. Как «Енисей» в прошлом сезоне. Одним словом, есть желание оказаться в элитном дивизионе всерьез и надолго. Но к этому надо быть готовым.

— Окончательное решение будет принято до конца недели?

— Да, наверное. Пока мы идем по дорожной карте. У нас прописано, что мы передаем клуб инвестору, и «Химки» остаются в ФНЛ. Никаких других обсуждений мы сейчас не ведем. Просто переоформляем юрлицо. (Виталий Айрапетов