Матч "Торпедо" – "Балтика" перенесен на резервную арену

Матч второго тура первенства ФНЛ "Торпедо" – "Балтика" перенесен с Восточной улицы на резервную арену, информирует официальный сайт московского клуба. Встреча пройдет на стадионе Академии "Спартак".Стартовый свисток прозвучит в 17.00. Вход на матч будет осуществляться по бесплатным билетам, которые можно получить в день игры при входе на стадион.

– Как вы знаете, сейчас на нашем стадионе проходит первый этап реконструкции, – говорится в сообщении. – На верхней территории идет строительство трехэтажного физкультурно-оздоровительного комплекса, куда впоследствии переедут секции борьбы, бокса и СШОР "Юность Москвы – Торпедо". В связи со строительными работами полиция выставила дополнительные требования по обеспечению безопасности.

Все замечания и предложения были выполнены, о чем руководство арены своевременно оповестило соответствующие органы. Однако для согласования полицией новой "Инструкции по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности" не хватило времени, так как для проведения экспертизы нового пути следования зрителей и их эвакуации необходимо провести дополнительные мероприятия. Таким образом, ФК "Торпедо Москва" вынужден перенести матч с Восточной улицы на резервную арену.