«Луч» обыграл «Факел»

«Луч» выиграл у «Факела» (3:0) в матче девятого тура Олимп-ФНЛ.

В составе победителей отличились Александр Кутьин, Руслан Гордиенко и Саид Алиев. Команда из Владивостока набрала 12 очков и занимает восьмое место. У «Факела» пять очков и последнее, 20-е место.

Олимп-ФНЛ

9-й тур

«Луч» (Владивосток) — «Факел» (Воронеж) — 3:0 (1:0)

Голы: Кутьин, 2 (1:0). Гордиенко, 64 (2:0). Алиев, 73 (3:0).

«Луч»: Пономаренко, Ботака-Иобома, Аравин, Марущак, Магадиев, Абазов (Симанов, 81), Кротов, Квеквескири (Калугин, 82), Стеклов (Макаренко, 84), Кутьин (Гордиенко, 48), Алиев (Саламатов, 77).

«Факел»: Ермаков, Хайманов, Лихачев, Дмитриев, Пухов (Красильниченко, 78), Рябокобыленко, Гладышев (Мазуров, 78), Черевко (Микушин, 11), Хлебородов, Яковлев (Букия, 67), Корян (Воробьев, 71).

Предупреждения: Гладышев, 54. Яковлев, 55. Квеквескири, 57. Рябокобыленко, 77. Саламатов, 80.

Судья: Анопа (Благовещенск).

18 августа. Владивосток. Стадион «Динамо».