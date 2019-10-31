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Куликов назначен главным тренером «Краснодара-2»

17:29
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Новым главным тренером «Краснодара-2» стал Артем Куликов. На посту главного тренера Куликов сменил Олега Фоменко, ушедшего из клуба по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт краснодарской команды.

Ранее Куликов работал в академии клуба, а также возглавлял «Энергию», «Олимпию», «МИТОС» и пензенский «Зенит». После 20 туров Олимп - ФНЛ «Краснодар-2» занимает 15-е место.

Дополнительная информация

https://fckrasnodar.ru/teams/team2/news/object/?object_id=135884

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