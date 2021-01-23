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«Крылья Советов» планируют устроить прощальный матч для Корниленко

16:52
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Гендиректор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий сообщил, что клуб летом планирует провести прощальный матч для Сергея Корниленко. Белорусский форвард выступал за самарцев с 2011 по 2019 год, после чего завершил карьеру и занял в «Крыльях» пост спортивного директора.

— Конечно, мы думаем над прощальным матчем Сергея Корниленко, — цитирует «Комсомольская правда» Калакуцкого. — Если все получится, то такая игра будет проводиться в рамках празднования дня рождения клуба, в мае.

Также у нас есть идея сделать матч «Крыльев» и «Амкала». Мы успешно ведем переговоры с этим клубом блогеров о проведении товарищеской встречи. Эти два события хотим провести на «Самара Арене».

Дополнительная информация:

https://www.samara.kp.ru/daily/27230.5/4356563/

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