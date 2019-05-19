"Краснодар-2" не смог обыграть "Армавир" из-за незабитого пенальти

"Краснодар-2" сыграл вничью с "Армавиром" в матче 37-го тура Олимп-ФНЛ. На четвертой минуте кубанцы не реализовали пенальти. "Армавир" остался в зоне вылета с 41 очком. По дополнительным показателям его опережает "Балтика", на 1 очко отстает "Факел". Три клуба разыграют 16-е место в последнем туре, два из них вылетят в ПФЛ.

Ранее шансов на сохранение прописки в ФНЛ лишились "Тюмень", "Зенит-2" и "Сибирь".

Первенство России

Олимп - ФНЛ

37-й тур

"Краснодар-2" (Краснодар) - "Армавир" - 0:0

Нереализованный пенальти: Уткин, 4 (вратарь)

"Краснодар-2": Адамов, Марков, Голубев, Парадин, Бородин, Сперцян (Григорян, 66), Уткин, Якимов, Черников, Кутовой (Таранов, 83), Онугха (Халназаров, 69).

"Армавир": Руденок, Кутин, Мирошниченко, Тен, Таказов, Безлихотнов (Лусикян, 84), Падерин (Поляков, 63), Суханов, Романенко, Гурфов (Клопков, 64), Синявский (Мичуренков, 60).

Предупреждения: Таказов, 3. Сперцян, 52. Мирошниченко, 81. Халназаров, 88. Клопков, 90+6.

Удаления: Мичуренков, 80. Голубев, 80. Бородин, 90+4.

Судья: Кукуляк (Калуга).

19 мая. Краснодар. Стадион "ЦПР ФК Краснодар".