Иванов рассказал, что почти каждый день ест шаурму

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов в интервью «РБ Спорт» рассказал, когда в последний раз ел шаурму или «Доширак».

«Когда в последний раз ел «Доширак» или шаурму? Да я почти каждый день так питаюсь. Чем я отличаюсь от других? Сидим с женой, она говорит: «Хочется какой-нибудь гадости, давай шаурму закажем». Зашли в «Яндекс.Еду», заказали шаурму — все довольны. Вот «Доширак», не буду обманывать, последний раз ел очень давно. Думаю, последний мой «Доширак» был в «Кубани». И то сухим, потому что соскучился по вкусу», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Иванов является воспитанником «Спартака». На протяжении профессиональной карьеры футболист выступал за «Химки», «Кубань», «Крылья Советов», «Ростов», «Уфу» и «Ахмат», за который полузащитник сыграл более 200 матчей.