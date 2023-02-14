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Сегодня, 13:18

Президент ФНЛ Измаилов выступил с официальным заявлением по поводу драки российских и украинских футболистов

Виталий Косик
Корреспондент
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Футболисты ФК «Шинник».
Фото ФК «Шинник»

Президент ФНЛ Наиль Измаилов прокомментировал ситуацию, которая произошла на сборах «Шинника» в Турции.

Футболисты ярославского клуба и украинской команды «Минай» устроили массовую драку. Сообщалось, что потасовка произошла из-за того, что украинцы требовали от начальника «Шинника» спеть их национальный гимн.

«Футбольная национальная лига внимательно следит за ситуацией, развернувшейся между футболистами «Шинника» и украинского «Миная» в одном из отелей Турции. В данный момент ФНЛ старается разобраться в произошедшем и оказать необходимую помощь. Лига способствует тому, чтобы расселить команды из одного отеля во избежание продолжения конфликтов», — приводит слова Измаилова пресс-служба ФНЛ.

Руководство «Шинника» в скором времени выступит с официальным обращением по ситуации.

Футбол
Первая лига
ФК Шинник
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И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
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 - : -
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Кубань – Рубин
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Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

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Алания

 11
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КАМАЗ

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Балтика

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И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

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Велес

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