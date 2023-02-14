Президент ФНЛ Измаилов выступил с официальным заявлением по поводу драки российских и украинских футболистов

Президент ФНЛ Наиль Измаилов прокомментировал ситуацию, которая произошла на сборах «Шинника» в Турции.

Футболисты ярославского клуба и украинской команды «Минай» устроили массовую драку. Сообщалось, что потасовка произошла из-за того, что украинцы требовали от начальника «Шинника» спеть их национальный гимн.

«Футбольная национальная лига внимательно следит за ситуацией, развернувшейся между футболистами «Шинника» и украинского «Миная» в одном из отелей Турции. В данный момент ФНЛ старается разобраться в произошедшем и оказать необходимую помощь. Лига способствует тому, чтобы расселить команды из одного отеля во избежание продолжения конфликтов», — приводит слова Измаилова пресс-служба ФНЛ.

Руководство «Шинника» в скором времени выступит с официальным обращением по ситуации.