Игорь Лебеденко: "Торпедо" будет прибавлять от игры к игре"

Нападающий "Торпедо" Игорь Лебеденко после победы в домашнем матче 2-го тура Олимп-ФНЛ над "Балтикой" (2:0) поделился мнением об игре и тренировках под руководством Сергея Игнашевича.

– "Торпедо" провело уже два матча под руководством Игнашевича. Ваши ощущения от тренировок и игр?

– Слава богу, благодаря результату все складывается хорошо. Мне кажется, от игры к игре все равно будем прибавлять. Все-таки команда новая, обновлена процентов на 80, поэтому впереди много работы. Я думаю, команда еще раскроется. Во всяком случае цель такая есть.

– Ранняя замена в первом тайме не сломала игру?

– Думаю, нет. Все-таки в лиге есть лимит, и сломался парень именно по лимиту, поэтому такое решение. Но это больше к тренерскому штабу вопрос. У нас 20 человек в команде – каждый может заменить любого. Поэтому проблем как-то не было.

– Из трех голов "Торпедо" два были забиты со стандарта. Специально наигрываете стандартные положения?

– Конечно, потому что в современном футболе много команд, которые низко опускаются в защиту. И стандарты – это один из ключей к успеху. Хорошо, что они работают.

– Сегодня за счет них победили?

– Была фора в один гол, поэтому, конечно, облегчило нам задачу. (Константин Колмаков)