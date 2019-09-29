«Химки» Талалаева проиграли «Балтике» и упустили возможность приблизиться к «Торпедо»

«Химки» дома проиграли «Балтике» (0:1) в матче 15-го тура Олимп-ФНЛ. Единственный гол на 55-й минуте встречи забил полузащитник Ильнур Альшин.

Команда Андрея Талалаева осталась на втором месте с 33 очками в турнирной таблице ФНЛ. «Балтика» — 9-я строчка и 22 балла.

Ранее «Торпедо» Сергея Игнашевича проиграло «Нефтехимику» (0:1). Москвичи лидируют в ФНЛ с 37 очками.

Олимп — ФНЛ

15-й тур

«Химки» — «Балтика» (Калининград) — 0:1 (0:0)

Гол: Альшин, 55.

«Химки»: Генералов, Тихий (Почивалин, 37), Данилкин, Филин, Гапон, Скворцов (Барков, 46), Кухарчук (Корян, 23), Мендель, Полярус, Трошечкин (Мурнин, 62), Каменщиков (Алиев, 43).

«Балтика» (Калининград): Бориско, Тишкин, Мещанинов, Наилсон, Кузьмин (Глушков, 82), Альшин, Шаваев, Макарчук, Кашчелан, Казаев, Аллеф (Маркин, 85).

Предупреждения: Альшин, 10. Тихий, 25. Скворцов, 28. Кашчелан, 36. Макарчук, 42. Мендель, 59. Данилкин, 63. Кузьмин, 76. Бориско, 90+2.

Судья: Шадыханов (Москва).

29 сентября. Химки. Стадион «Арена Химки».