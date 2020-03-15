«Химки» сыграли вничью с «Нефтехмиком»

«Нефтехимик» и «Химки» сыграли вничью (2:2) в матче 27-го тура Олимп-ФНЛ. В составе гостей дубль сделал Александр Трошечкин.

«Химки» набрали 54 очка и на данный момент лидируют в турнирной таблице. У «Нефтехимика» 48 очков и пятое место.

Олимп-ФНЛ

27-й тур

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Химки» — 2:2 (1:1)

Голы: Петров, 23 — с пенальти (1:0). Трошечкин, 29 (1:1). Трошечкин, 51 (1:2). Акбашев, 69 (2:2).

«Нефтехимик»: Голубев, Агапов, Киреев (Соловьев, 53), Семенов (Лелюкаев, 64), Ширяев, Акбашев, Уридия (Котик, 90), Юшин (Хубаев, 46), Ситдиков, Кленкин, Петров.

«Химки»: Хомич, Смирнов, Гапон, Тихий, Данилкин, Корян (Георгиевский, 75), Полярус (Каменщиков, 74), Боженов (Алиев, 84), Трошечкин, Мартусевич, Барков (Скворцов, 88).

Предупреждения: Ситдиков, 10. Трошечкин, 19. Семенов, 30. Лелюкаев, 88.

Судья: Еськов (Москва).

15 марта. Саранск. Стадион «Мордовия Арена».