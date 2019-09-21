«Химки» разгромили «Факел» и сократили отставание от «Торпедо»

«Химки» разгромили «Факел» в матче 14-го тура Олимп-ФНЛ — 3:0. Подмосковный клуб вернул отставание в четыре очка от лидирующего «Торпедо». У идущего третьим «Ротора» на 8 очков меньше.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

14-й тур

«Факел» (Воронеж) — «Химки» — 0:3 (0:2)

Голы: Полярус, 11 (0:1). Трошечкин, 15 (0:2). Полярус, 49 (0:3).

«Факел»: Бучнев, Хайманов, М.О.Смирнов, Микушин, Воробьев (Гладышев, 53), Петрусев (Дмитриев, 81), Мастерной, Косянчук (Букия, 74), Черевко, Хлебородов (Рябокобыленко, 74), Яковлев.

«Химки»: Генералов, Тихий, Данилкин, Почивалин (А.П.Смирнов, 68), Гапон, Кухарчук (Барков, 46), Полярус (Мурнин, 62), Мендель, Трошечкин, Дядюн (Конате, 34), Алиев (Каменщиков, 46).

Предупреждения: Петрусев, 6. Алиев, 45+1.

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

21 сентября. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».

«Балтика» (Калининград) — «Ротор» (Волгоград) — 2:1 (0:0)

Голы: Муллин, 51 (0:1). Казаев, 88 (1:1). Аллеф, 90+1 (2:1).

«Балтика»: Латышонок, Маклаков (Дудиев, 61), Наилсон (Плопа, 31), Тишкин, Кузьмин, Шаваев (Аллеф, 57), Альшин, Кашчелан, Казаев, Макарчук, Маркин.

«Ротор»: Нестеренко, Хомуха, Удалый, Ненахов, Пискунов, Ткачук, Султонов (Горбунов, 70), Попов (Алейник, 58), Фатуллаев, Песегов, Муллин (Саная, 74).

Предупреждения: Попов, 9. Макарчук, 15. Плопа, 48. Кашчелан, 71. Удалый, 84. Латышонок, 90+1. Удалый, 90+1. Бориско, 90+4.

Судья: Кошко (Белореченск).

21 сентября. Калининград. Стадион «Калининград».

«Армавир» — «Луч» (Владивосток) — 0:0

«Армавир»: Матюша, Кутин, Васильев, Тен, Хайруллов, Лусикян (Безлихотнов, 72), Падерин, Гурфов, Рзаев (Иванченко, 72), Думбья, Калмыков (Поляков, 81).

«Луч»: Котляров, Марущак, Магадиев, Аравин, Степанец, Стеклов, Катрич (Абазов, 75), Макаренко (С.Пономаренко, 60), Саламатов (Гордиенко, 67), Квеквескири (Алиев, 64), Кутьин (Носов, 65).

Предупреждения: Макаренко, 54. Думбья, 57. Марущак, 76. Аравин, 90+2. Васильев, 90+2.

Судья: Турбин (Дмитров).

21 сентября. Армавир. Стадион «Юность».

«Чертаново» (Москва) — «Шинник» (Ярославль) — 0:1 (0:1)

Гол: Алейников, 41.

«Чертаново»: Абаев, Горшков, Бартасевич, Редькович (Кондаков, 82), Солдатенков, Герчиков (Завезен, 73), Ежов (Рудковский, 87), Витюгов, Великородный (Канищев, 77), Пруцев (Камышев, 90), Сарвели.

«Шинник»: Антипин, Первушин, Цховребов (Покидышев, 35), Щербаков, Алейников, Самойлов (Эктов, 31), Дроздов (Пухов, 90+3), Кожемякин, Олейников (Визнович, 61), Самодин, Низамутдинов (Бетюжнов, 82).

Предупреждения: Горшков, 18. Алейников, 48. Первушин, 60. Эктов, 90+4.

Судья: Буланов (Саранск).

21 сентября. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».