«Химки» благодаря голу Магомедова обыграли «Енисей»

«Химки» дома одержали победу над «Енисеем» в матче 14-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

На 12-й минуте единственный гол забил полузащитник подмосковной команды Бутта Магомедов.

«Химки» (24 очка) поднялись на третье место в ФНЛ. «Енисей» (15) идет на 15-й строчке в турнирной таблице первой лиги.