Подмосковные «Химки» и тульский «Арсенал» встретятся в матче 26-го тура Мелбет-Первой лиги 8 апреля. Игра на стадионе «Арена Химки» начнется в 19.30 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Химки» — «Арсенал» пройдет бесплатно на «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 19.25 мск. Трансляция также будет доступна по подписке на канале «Матч Премьер».

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«Химки» главного тренера Андрея Талалаева располагаются на втором месте с 42 очками после 24 матчей. «Арсенал» под руководством Александра Сторожука набрал 41 балл и идет на четвертой строчке в турнирной таблице первой лиги.

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