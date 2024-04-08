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Сегодня, 18:00

«Химки» — «Арсенал»: смотреть трансляцию матча ФНЛ в прямом эфире

Матчи первой лиги «Химки» — «Арсенал» пройдет 8 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист тульского «Арсенала» Сергей Ткачев.
Сергей Ткачев.
Фото ФК «Арсенал» Тула

Подмосковные «Химки» и тульский «Арсенал» встретятся в матче 26-го тура Мелбет-Первой лиги 8 апреля. Игра на стадионе «Арена Химки» начнется в 19.30 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Химки» — «Арсенал» пройдет бесплатно на «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 19.25 мск. Трансляция также будет доступна по подписке на канале «Матч Премьер».

Следите за ключевыми событиями противостояния 26-го тура ФНЛ с помощью матч-центра «СЭ».

«Химки» главного тренера Андрея Талалаева располагаются на втором месте с 42 очками после 24 матчей. «Арсенал» под руководством Александра Сторожука набрал 41 балл и идет на четвертой строчке в турнирной таблице первой лиги.

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.

Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Химки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 25 13 6 6 35-21 45
2
 Химки 24 12 6 6 37-27 42
3
 Динамо Мх 25 13 5 7 26-14 44
4
 Арсенал 24 10 11 3 28-15 41
5
 Родина 25 11 8 6 39-21 41
6
 Алания 25 9 10 6 29-30 37
7
 Тюмень 25 10 7 8 28-23 37
8
 Нефтехимик 25 10 7 8 25-22 37
9
 Енисей 25 10 3 12 41-34 33
10
 СКА-Хаб. 25 8 7 10 25-28 31
11
 Торпедо 25 8 7 10 21-25 31
12
 Шинник 25 8 7 10 29-36 31
13
 КАМАЗ 25 7 9 9 23-26 30
14
 Черноморец 25 7 9 9 26-29 30
15
 Ленинградец 25 6 8 11 19-31 26
16
 Сокол 25 6 7 12 21-41 25
17
 Кубань 25 5 7 13 18-33 22
18
 Волгарь 25 4 10 11 20-34 22
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
6.04 13:00
Тюмень – Шинник
 0 : 2
6.04 16:00
Акрон – Торпедо
 2 : 1
6.04 16:00
Ленинградец – Алания
 3 : 3
6.04 16:30
КАМАЗ – Волгарь
 2 : 2
7.04 14:00
СКА-Хаб. – Нефтехимик
 0 : 1
7.04 14:00
Сокол – Родина
 1 : 1
7.04 16:00
Черноморец – Кубань
 3 : 0
7.04 19:30
Динамо Мх – Енисей
 1 : 0
8.04 19:30
Химки – Арсенал
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 20 1 6
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 12 1 5
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 17 1 3
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